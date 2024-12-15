جامعة فيلادلفيا تعلن عن طرح عطاء للمرة الثالثة

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن طرح العطاء التالية للمرة الثالثة:

رقم العطاء

الخدمة المطلوبة في نسخة العطاء

آخر موعد لبيع

و لتسليم نسخ العطاء

سعر نسخة العطاء

(غير مستردة)

11/2024

تأجير محال ومواقع تجارية داخل الجامعة

الأربعاء 18/12/2024

25دينار

للموقع الواحد

ملاحظات مهمة: –

يمنع التقدم لمن لا يحمل شهادة مزاولة سارية (رخصة مهن وسجل تجاري)

يتم مراجعة دائرة اللوازم للحصول على نسخة العطاء. مع صوة للسجل التجاري الساري.

* للاستفسار يرجى زيارة موقع دائرة اللوازم على العنوان التالي:

https://www.philadelphia.edu.jo/ar/2020-08-09-08-24-58