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جامعة فيلادلفيا تعلن عن طرح عطاء للمرة الثالثة

15 ديسمبر 2024
جامعة فيلادلفيا تعلن عن طرح عطاء للمرة الثالثة

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن طرح العطاء التالية للمرة الثالثة:
رقم العطاء
الخدمة المطلوبة في نسخة العطاء
آخر موعد لبيع
و لتسليم نسخ العطاء
سعر نسخة العطاء
(غير مستردة)
11/2024
تأجير محال ومواقع تجارية داخل الجامعة
الأربعاء 18/12/2024
25دينار
للموقع الواحد

ملاحظات مهمة: –
يمنع التقدم لمن لا يحمل شهادة مزاولة سارية (رخصة مهن وسجل تجاري)
يتم مراجعة دائرة اللوازم للحصول على نسخة العطاء. مع صوة للسجل التجاري الساري.
* للاستفسار يرجى زيارة موقع دائرة اللوازم على العنوان التالي:
https://www.philadelphia.edu.jo/ar/2020-08-09-08-24-58


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