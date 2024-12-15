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15 شهيدا في اقتحام الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون

15 ديسمبر 2024
15 شهيدا في اقتحام الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون

وطنا اليوم:قال مصدر إن أكثر من 15 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة “خليل عويضة” في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال إن قوات الاحتلال تعتقل الرجال في المدرسة وتجبر النساء والأطفال على النزوح قسرا.
وكانت قوات إسرائيلية حاصرت المدرسة في وقت سابق صباح اليوم والتي تؤوي نازحين، وأجبرت آلاف النازحين على مغادرتها وسط عمليات قصف وإطلاق نار.


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