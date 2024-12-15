الدفاع المدني يخمد حريق هنجر للوازم والأثاث في عمان

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان وغرب عمان والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان، اليوم الاحد ، مع حريق شب في “هنجر ” يحتوي على اثاث ولوازم للفنادق في منطقة سحاب .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ، إن فرق الإطفاء وبكل حرفية عالية تمكنت من إخماد الحريق الذي بلغت مساحته (5000)متر مربع والسيطرة عليه بالكامل على الرغم من طبيعة المواد المشتعلة ومنع انتشاره للمباني السكنية المجاورة.

وبين الناطق الإعلامي ،ان كوادر الاطفاء بذلت جهود مضنية في عمليات الإخماد وبمشاركة عدد كبير من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمساندة من ورجال الشرطة وقوات الدرك و عدد من تنكات المياه التابعة لأمانة عمان ، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .