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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحويان

14 ديسمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحويان

وطنا اليوم_عمان 14 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الحويان بوفاة عليان سلامة الحويان.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه، وعموم عشيرة الحويان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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