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الجولاني : لسنا بصدد الخوض في صراع مع اسرائيل

14 ديسمبر 2024
الجولاني : لسنا بصدد الخوض في صراع مع اسرائيل

وطنا اليوم_اعلن أحمد الشرع والملقب بالجولاني ، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، في تصريحات رصدها موقع بلكي نيوز. عن وجود خطط منهجية لإعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن إدلب ستكون نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن.

وفي تصريحات صحفية، أكد الشرع أن الإدارة تعمل على وضع خطط شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن دمشق، على الرغم من تأخرها، ستشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة المقبلة.

وشدد الشرع على أن الإدارة السورية الجديدة ليس لديها أي عداوات مع المجتمع الإيراني، وأنها تعمل على بناء علاقات جيدة مع جميع الدول، مؤكداً على أهمية الدور الروسي في المنطقة.

وأشار الشرع إلى أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على التواصل مع الدول الغربية، وخاصة بريطانيا، بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية.


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