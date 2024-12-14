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توقيف حارق دار المسنين في عمان أسبوعين على ذمة التحقيق

14 ديسمبر 2024
توقيف حارق دار المسنين في عمان أسبوعين على ذمة التحقيق

وطنا اليوم_أوقف مدعي عام عمان، اليوم السبت، أحد نزلاء دور الرعاية للمسنين في منطقة الجويدة بعمان، وهو مركز تابع لوزارة التنمية الاجتماعية على خلفية الحريق الذي شب أمس الجمعة وأدى إلى وفاة 7 وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وأظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة داخل المركز قيام أحد النزلاء بإشعال الحريق في الكنبة، ما تسبب بالكارثة، حيث وجهت له تهمتا التسبب بالوفاة المكررة وإضرام النيران.

 

 

ووفق المصادر “، فإن النزيل الموقوف في الستينيات من عمره، وهو أردني الجنسية، مشيرا إلى أنه سيتم تحويله إلى مركز الطب النفسي لتقييم حالته النفسية.

 

وأشارت المصادر إلى أنه يتم التحقيق مع 6 أشخاص آخرين من العاملين في المركز على خلفية الحادثة.


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