بحضور اكثر من 400 مشارك _زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مطوّري جوجل “DevFest Amman 2024”  

وطنا اليوم_عمّان، 14 كانون الأول 2024: قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) ؛ رعايتها كشريك استراتيجي لمؤتمر “DevFest Amman 2024”، الذي نظّمته مجموعة مطوّري جوجل في عمّان (GDG Amman)، بالتعاون مع شركة جوجل، والذي عُقدت فعالياته يوم أمس الجمعة في أكاديمية الجامعة الأردنية، وركّز على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة.

وجاءت رعاية زين لهذا الحدث الهام الذي حضره أكثر من 400 مشارك، في إطار حرصها من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) على دعم الابتكار التقني، وتعزيز مجتمع المطورين في الأردن، وتمكين الشباب الأردني في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للتكنولوجيا والإبداع تسهم في بناء مستقبل رقمي مستدام، حيث تدأب الشركة على بناء شراكات فاعلة مع أبرز الجهات وكبريات الشركات العالمية لمواكبة أحدث التقنيات وضمان انخراط الشباب الأردني في الفعاليات التي تمكنهم وتعزز مهاراتهم وتضمن حصولهم على المعرفة اللازمة وتبادل الخبرات مع نظرائهم في الإقليم والعالم، للمحافظة على مكانة المملكة تكنولوجياً من خلال الكفاءات الشابة التي ترفع اسم الأردن في هذا المضمار.

وشهد المؤتمر حضوراً كبيراً من الطلاب والعاملين في المجالات التقنية، حيث اشتمل على جلسات حوارية قدّمها متحدثون بارزون من جوجل وقادة القطاع، وورش عمل تفاعلية غطّت مواضيع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنيات Flutter ، كما أتاح المؤتمر للمشاركين فرصاً للتواصل مع مجتمع المطورين والتقنيين، وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز التطور المهني وبناء شبكات تواصل فعّالة.

يذكر بأن شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) تواظب على رعاية أبرز الفعاليات الريادية بهدف توفير مساحة للشباب ورياديي الأعمال الأردنيين لإثراء تجاربهم وتطوير أفكارهم وأعمالهم، فيما تواصل المنصة عقد الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية والجلسات النقاشية في مختلف التخصصات، والتي استفاد منها حتى الآن ما يقارب 360,000 شخص.