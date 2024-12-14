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بتوجيهات ملكية ..العيسوي يطمئن على مصابي حادثة حريق دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء

14 ديسمبر 2024
بتوجيهات ملكية ..العيسوي يطمئن على مصابي حادثة حريق دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء

وطنا اليوم_عمان – بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، ، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي،على الوضع الصحي للمصابين الذين يرقدون على سرير الشفاء في مستشفي البشير ومستشفى جميل التوتنجي، أثر حادثة الحريق في دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء، بمنطقة الجويدة في العاصمة عمان.

 

ونقل العيسوي، للمصابين، تمنيات جلالة الملك لهم بالشفاء العاجل.

 

واستمع العيسوي من الكادر الطبي المشرف على المصابين عن الوضع الصحي لهم.

 

كما زار العيسوي دار الضيافة وتفقد موقع الحادثة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيتم البدء فورا لإجراء صيانة شاملة وإعادة تأهيل لدار الضيافة التابعة لجمعية الأسرة البيضاء.


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