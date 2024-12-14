محاذير برنامج تقسيط ومخاطره على متقاعدي الضمان.!

وطنا اليوم_بقلم خبير التأمينات والحماية الاجتماعية_لإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل (30) شهراً برنامجاً لخدمة متقاعديها أسمته (تقسيط) وهو برنامج يُسهّل على المتقاعدين شراء بعض احتياجاتهم من السلع والخدمات ولا سيما من الأجهزة الكهربائية المنزلية والمفروشات وغيرها بطريقة الأقساط التي تُحسم من راتب التقاعد.

وعقدت المؤسسة اتفاقات مع عدد من المتاجر والمولات والمحال الكبيرة لغايات تقديم هذه الخدمة للراغبين من متقاعديها كنوع من التسهيلات التي تسعى المؤسسة لتقديمها للمتقاعد.

المعضلة الخطيرة في الموضوع أن جزءاً غير قليل من المتقاعدين يلجأ للاستفادة من خدمة برنامج “تقسيط” ليس من أجل الحصول على الجهاز المنزلي أو السلعة المشتراة ولا لحاجته لها، وإنما من أجل الحصول على مبلغ نقدي (كاش)، فيلجأ بعد شراء الجهاز المنزلي مثلاً بالتقسيط إلى بيعه مباشرةً بأقل من ثُلثي سعره مثلاً، وهذا البيع إما أن يتم لذات المتجر الذي أنجزَ معاملة الشراء والتقسيط لديه، وإما لمشترٍ أو تاجر آخر استغل حاجة المتقاعد للمال..!

على مؤسسة الضمان أن تكون حذِرة وواعية من مسألة “التكييش” التي يلجأ لها بعض غير قليل من المتقاعدين، وأن تضع الضوابط اللازمة للعملية لمنع هذه الظاهرة، وأن تعيد تصميم وتقييم برنامج “تقسيط” من أجل حماية متقاعديها من الاستغلال والجشع الذي يمارسه عليهم بعض التُجّار ومُتصيّدي الفرص ومُستغلي حاجات الناس وغيرهم، وعليها أن تُراقب مراحل وعمليات تنفيذ البرنامج لضمان سير الأمور بشكل طبيعي وبدون أي استغلال أو إساءة تطبيق.

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