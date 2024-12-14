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وزارة السياحة والآثار تضيء شجرة عيد الميلاد في كنيسة اللاتين بإربد

14 ديسمبر 2024
وزارة السياحة والآثار تضيء شجرة عيد الميلاد في كنيسة اللاتين بإربد

وطنا اليوم_أضاءت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، شجرة عيد الميلاد المجيد في كنيسة اللاتين- الحصن في إربد

وقال نائب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة وائل الروسان خلال رعايته حفل إضاءة الشجرة، مندوبا عن وزير السياحة، إن الأردن كان دوما امتدادا للأرض المقدسة ومهدا للرسالات السماوية عبر الزمن، ما يعكس مكانه الأردن كوجهة حيوية رئيسية للسياحة الدينية في العالم، مشيرا إلى أن وزارة السياحة عملت على تنظيم فعاليات وبرامج تسلط الضوء على أهمية الأردن كمقصد سياحي يجمع بين الروحانية والثقافة والأصالة.

وأكد، أهمية تعزيز الشركات بين القطاعين العام والخاص لدعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في تسليط الضوء على المواقع السياحية الدينية التي تعكس الوجه المشرق للأردن.

من جانبه، قال راعي كنيسة اللاتين الأب وجدي سهاونه، إن “إضاءة شجرة الميلاد في الحصن وفي عدة مناطق في المملكة يعبر عن دور الأردن في تعزيز قيم المحبة والسلام، سائرين برؤية سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي جعل الأردن نموذجا يحتذى به في المحبة والتآخي”.

واشتمل الحفل الذي حضره أبناء المجتمع المحلي على إضاءة شجرة عيد الميلاد والاستماع إلى ترانيم دينية من قبل الفنانة مكادي نحاس وفرقتها.


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