رويترز: أوكرانيا مستعدة لتوريد الغذاء إلى سوريا وروسيا تعلق إمدادات القمح

وطنا اليوم_أعلنت أوكرانيا، الجمعة، عن رغبتها في إمداد سوريا بالغذاء، في الوقت الذي علقت فيه موسكو إمدادات القمح لدمشق.

وقالت مصادر روسية وسورية الجمعة، إن إمدادات القمح الروسية إلى سوريا تم تعليقها بسبب الضبابية بشأن الحكومة الجديدة هناك ومشكلات تتعلق بالدفع.

وأظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتهما.

من جانبه قال وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال الجمعة إن أوكرانيا ترغب في إمداد سوريا بالغذاء ومستعدة لذلك، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأوكرانيا هي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية.

واعتادت سوريا على استيراد الغذاء من روسيا خلال رئاسة بشار الأسد.