تركيا: أقنعنا روسيا وإيران بعدم التدخل عسكريا في سوريا

وطنا اليوم_أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن بلاده أقنعت موسكو وطهران بعدم التدخل عسكرياً في سوريا خلال هجوم الفصائل المعارضة والذي أفضى إلى إسقاط بشار الأسد، مشيراً إلى أن الروس والإيرانيين رأوا “الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلاً يستحق الاستثمار”.

وقال فيدان في مقابلة مباشرة عرضتها قناة “إن تي في” التركية الخاصة، إن “الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث إلى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكرياً في المعادلة. لقد تحدثنا إلى الروس والإيرانيين، وقد تفهموا”.

وأضاف: “بهدف التقليل قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة”.

واعتبر الوزير التركي أنه لو تلقّى الأسد دعم روسيا وإيران، لكان “انتصار المعارضة استغرق وقتاً طويلاً، وكان هذا الأمر سيكون دموياً”.

وتابع: “لكنّ الروس رأوا أنّ هذا الأمر لم يعد له أيّ معنى. الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلاً (يستحق) الاستثمار. فضلاً عن ذلك، فإن الظروف في المنطقة وكذلك الظروف في العالم لم تعد هي نفسها”.

وإثر هجوم استمر أحد عشر يوماً، تمكنت الفصائل السورية المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الأحد من إسقاط الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته، بحسب وكالات الأنباء الروسية.