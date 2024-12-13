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ارتفاع الدين العام الأردني إلى 44.166 مليار دينار

13 ديسمبر 2024
ارتفاع الدين العام الأردني إلى 44.166 مليار دينار

وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن وبما في ذلك الديون المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 44.166 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، ليشكل ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع إلى 10.196 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي


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