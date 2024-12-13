كاتس: جبل الشيخ السوري عاد للسيطرة الإسرائيلية

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان قمم جبل الشيخ السوري عادت للسيطرة الإسرائيلية في لحظة تاريخية مؤثرة.

واضاف ، الجمعة : أنا ونتنياهو زرنا هضبة الجولان ورأينا قمم جبل الشيخ السوري التي عادت لسيطرتنا بعد 51 سنة.

وتابع : أمرت الجيش بالاستعداد للبقاء في قمة جبل الشيخ طيلة فصل الشتاء.

وقال كاتس : ثمة أهمية أمنية كبيرة لسيطرتنا على قمة جبل الشيخ وسط ما يجري من أحداث في سوريا.