مدير عام الجمارك جلال القضاة يحيل نفسه إلى التقاعد

وطنا اليوم:أحال مدير الجمارك الأردنية اللواء جمركي جلال القضاة نفسه للتقاعد.

وقال القضاة في بيان له مساء اليوم الجمعة، إنه تفانى خلال 32 عامًا قدم فيها خدمة جادة ومجتهدة للوطن، في سبيل النهوض بالعمل والمسؤوليات الموكلة إليه في مسيرة تكللت بتسلمه جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز من جلالة الملك نفسه.

وعزا قراره إلى ما وصفه بتدخلات بعض الوزراء في الحكومة، وتعكس عدم معرفة بعمل دائرة الجمارك التي تتعارض مع قناعاته الشخصية والمهنية، ما دفعته إلى إحالة نفسه إلى التقاعد.

وأكد القضاة أنّ هذا القرار نابع من حرصه على الاستمرار في احترام مبادئه والتزامه بمسؤولياته المهنية التي كانت دومًا محل احترام وتقدير واعتزاز.

وتاليًا نص البيان الذي نشره القضاة في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

“‎بيان إحالة على التقاعد

‎بسم الله الرحمن الرحيم

‎الحمد لله الذي وفقني لأداء واجبي بكل أمانة إخلاص وتفانٍ طيلة 32 عامًا من الخدمة الجادة والمجتهدة في خدمة وطني في سبيل النهوض بالعمل والمسؤوليات الموكلة إلي

‎وبعد هذه المسيرة الطويلة التي أفتخر بها، والتي تكللت بالفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز وكان لي شرف تسلم هذه الجائزة من لدن جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم

إلا ان تدخلات من بعض الوزراء في الحكومة والتي تعكس عدم معرفة بعمل دائرة الجمارك والتي تتعارض مع قناعاتي المهنية والشخصية حدت بي إلى ان أقرر إحالة نفسي على التقاعد

‎أؤكد أن هذا القرار نابع من حرصي على الاستمرار في احترام مبادئي والتزامي بمسؤولياتي المهنية التي كانت دومًا محل احترام وتقدير واعتزاز

وسوف أبقى كما كنت دائما على العهد مخلصا لوطني ومليكي منتما لكل مبادئ عزة الأردن

‎وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني ووقف بجانبي خلال هذه السنوات راجيا الله لدائرة الجمارك دوام التقدم والازدهار

‎والله ولي التوفيق

‎الاسم: جلال سالم القضاة”