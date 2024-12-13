منع الزيارة عن نبيل الحلفاوي.. وشريف عامر يطلب الدعاء

وطنا اليوم:طلب الإعلامي شريف عامر الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، الذي تعرض مؤخرًا لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتعرض الحلفاوي، 77 عامًا، إلى أزمة صحية مفاجئة أدت إلى دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأشارت مصادر إلى أن نبيل الحلفاوي يعاني من أزمات في الصدر تسببت في صعوبة بالتنفس.

وقال عامر، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «جعل الله للأستاذ نبيل الحلفاوي نصيبا من اسمه.. نبيل في شخصه كما هو اسمه.. أسأل الله وأدعوه أن يشفيه ويرده لنا بإذنه تعالى».

وقرر الأطباء ضرورة إدخال نبيل الحلفاوي إلى غرفة العناية المركزة، تحت مراقبة طبية دقيقة، مع منع الزيارات.

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي هو فنان مصري شهير، شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل “رأفت الهجان” و”غوايش” و”الزيني بركات” و”أوراق مصرية” و”الملك فاروق”.

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها ” الطريق إلى إيلات” و”العمل رقم 13″ و”فقراء لا يدخلون الجنة” و”الهروب إلى القمة” وغيرها.