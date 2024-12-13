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إلقاء القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد

13 ديسمبر 2024
إلقاء القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد مساء اليوم بوجود جثة لشخص أربعيني في أحد الشوارع العامة إثر إصابته بعيار ناري، وعلى الفور تحركت المجموعات الأمنية للمكان وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي.
وأكّد أنّ التحقيقات التي قامت بها كوادر البحث الجنائي وشرطة إربد قادت مباشرة لتحديد هوية الفاعل وجرى تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وبوشرت التحقيقات.


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