العمل النيابية تؤكد ضرورة محاسبة المقصرين بحريق دار المسنين

وطنا اليوم:قالت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية إنها تتابع عن كثب فاجعة دار المسنين الذي وقع فجر اليوم في جمعية الأسرة البيضاء بالجويدة وتسببت بوفاة 6 أشخاص وإصابة ما يقارب 60 شخص.

وأضافت اللجنة على لسان رئيسها النائب معتز أبو رمان أنها تتابع عن كثب أحوال المصابين أولا بأول فضلا عن متابعتها للخدمات المقدمة اليهم .

وتساءلت اللجنة عن نظام كاميرات المراقبة في داخل الدار لمتابعة سلوك وتحركات المسنين مؤكدا على أهمية وجود خطط طوارئ واخلاء الدار في حال وقوع أي حادث وإمكانية ان يكون الكادر مدرب على مثل هذه الظروف الاستثنائية .

ولفت أبو رمان الى إذا ما كان موظفين الدار على رأس عملهم لحظة وقوع الحادث وعن الية التصرف مع هذا الحادث الجلل .

وأكد أبو رمان أن اللجنة تثق بالأجهزة الأمنية والقضائية في التحقيقات التي تجريها وبيانها للوقوف عند أسباب الحريق وتداعياته.

وفي الختام ترحم ابو رمان باسمه واسم اعضاء اللجنة على المتوفين مقدما التعازي الحارة لذويهم داعيا الله ان يشفي المصابين.