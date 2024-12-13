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كتائب القسام تستولي على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية شرق رفح

13 ديسمبر 2024
كتائب القسام تستولي على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية شرق رفح

وطنا اليوم:أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من الاستيلاء على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام في تغريدة عبر قناة “تيلغرام”: “تمكن مجاهدونا من الاستيلاء على 3 طائرات (كواد كابتر) إسرائيلية، في أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنية شرق مدينة رفح جنوب القطاع”.
وفي سياق متصل، أشارت الكتائب إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمال القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
ونفذت المقاومة الفلسطينية في غزة، على رأسها كتائب القسام، سلسلة عمليات الخميس، ضد مواقع وآليات وجنود الاحتلال في عدد من محاور التقدم في مناطق شمال قطاع غزة.
وأصدرت كتائب القسام مجموعة من البيانات العسكرية، جاء بأحدها أن مقاتليها استهدفوا جرافتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوات “شواظ” قرب مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وفي بلاغ آخر قالت القسام؛ إنها قنصت جنديين إسرائيليين في منطقة “بلوك 2” بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وفي بلاغ ثالث قالت؛ إنها دكت مواقع “العدو” في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل وصواريخ رجوم و107 ملم.
من جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد من قصف مقاتليها سرايا القدس وكتائب القسام مقر قيادة وسيطرة تابعا للاحتلال، واستهداف موقع دعم وامداد لوجستي في محور “نتساريم” بقذائف الهاون وصواريخ (107).


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