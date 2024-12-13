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40 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

13 ديسمبر 2024
40 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 44,875، والجرحى إلى 106,454 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023.
وذكرت “صحة غزة” في تقريرها لليوم الـ434 من الحرب على القطاع، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا، و98 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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