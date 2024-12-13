بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

13 ديسمبر 2024
مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

وطنا اليوم:أعلنت الولايات المتحدة، ليل الخميس، أنها ستقدم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بحسب واشنطن تايمز .
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن “الولايات المتحدة ستقدم شحنة كبيرة أخرى من المعدات والأسلحة لشركائنا الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة إليها”.
وهذه الشحنة الجديدة من المعدات هي الثانية والسبعين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، حسبما أعلن البيت الأبيض.
وتشمل المعدات المعلن عنها الخميس، ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية، وطائرات بلا طيار، ومركبات عسكرية، ومعدات للحماية من الهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الخميس “سنواصل تقديم معدات إضافية حتى نهاية” ولاية الرئيس بايدن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:20

البطاينة يكتب: سجوننا وسجونهم

10:16

صدور العدد ٥٧ من مجلة علوم الصيدلة

10:14

ضبط مركبتان تسيران بسرعة جنونية على طريق المطار

10:07

فلاهوفيتش يشتبك مع جماهير يوفنتوس بعد تعادل مخيب أمام فينيزيا

10:05

الدفاع المدني يخمد حريق هنجر للوازم والأثاث في عمان

09:52

النائب العموش يسأل الحكومة : من هم الوزراء الذين تدخلوا بالعمل الجمركي

09:36

بكم تزهو المناصب

09:34

ابوقيلة : الانتخابات الليبية ستجمع كل الأطياف والتوجهات السياسية

09:28

بنك الإسكان يواصل رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة

09:20

ألمانيا تتوعد مؤيدي الأسد وتحذرهم من محاولة الاختباء في أراضيها

09:13

الكشف عن هوية مهرب آلاف صور التعذيب من السجون السورية

22:13

الحزن يخيم على العشيرة السردية بوفاة أربعة من أبنائها في حادث بالسعودية

وفيات
وفيات الجمعة 13-12-2024وفيات الأربعاء 11-12-2024شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغبوفيات الثلاثاء 10-12-2024