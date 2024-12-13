مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

وطنا اليوم:أعلنت الولايات المتحدة، ليل الخميس، أنها ستقدم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بحسب واشنطن تايمز .

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن “الولايات المتحدة ستقدم شحنة كبيرة أخرى من المعدات والأسلحة لشركائنا الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة إليها”.

وهذه الشحنة الجديدة من المعدات هي الثانية والسبعين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وتشمل المعدات المعلن عنها الخميس، ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية، وطائرات بلا طيار، ومركبات عسكرية، ومعدات للحماية من الهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الخميس “سنواصل تقديم معدات إضافية حتى نهاية” ولاية الرئيس بايدن.