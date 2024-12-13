مسيرة تضامنية في عمان تطالب بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة

وطنا اليوم:انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم من وسط عمان مسيرة تضامنية حملت عنوان “الانطلاقة 37 طوفان حتى النصر”، وشارك فيها مختلف أطياف المجتمع الأردني، تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي ودعمًا لقطاع غزة.

عبر المشاركون في المسيرة عن احتجاجهم وغضبهم جراء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي خلفت الآلاف من الشهداء والمصابين في غزة.

وأشاد المشاركون بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يظهر التزامًا قويًا بالقضية الفلسطينية، ودعمًا للأشقاء في غزة.

وأكدوا على أهمية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال الدعوات المستمرة لوقف العدوان.