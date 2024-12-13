الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات في سوريا والمنطقة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله مستجدات المنطقة، وخاصة الأوضاع في سوريا.

وأكد جلالته، خلال الاتصال، أن ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزز أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية بهذا الصدد.

وشدد جلالة الملك على أن الخطوة الأولى لوقف التصعيد في المنطقة هي الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي هذا السياق، دعا جلالته إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان وصولها دون اعتراض أو تأخير.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان