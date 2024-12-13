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الأردن ومصر يبحثان سبل تنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين

13 ديسمبر 2024
الأردن ومصر يبحثان سبل تنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين

وطنا اليوم:بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، أمس الخميس، مع وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات السياحة والآثار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الإدارية الجديدة، على العلاقات الوطيدة التي تربط الأردن ومصر والحرص على البناء عليها وبما يخدم التعاون البيني في عديد المجالات ومن بينها السياحة والآثار، حيث يجمع البلدين مصالح مشتركة في هذا القطاع وتربطهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون سياحي.

وناقش العضايلة ووزير السياحة والآثار المصري سبل تنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين وتنظيم برامج سياحية مشتركة والترويج لها بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة للبلدين من الأسواق السياحية المختلفة.

كما تم بحث آليات التعاون في ملف مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ومجال تدريب وبناء قدرات العاملين في قطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى استعراض الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في مجال السياحة والآثار ولاسيما تلك التي أوشكت على الانتهاء وبحث إمكانية تجديدها.


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