أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق حتى الأحد

وطنا اليوم:يطرأ الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة لفترة قصيرة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة.

وتحذّر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح نتيجة لتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق الجبال العالية الجنوبية والبادية، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذّر من الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 16 – 5 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 14 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 4، وفي مرتفعات الشراة 14 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 3، وفي مناطق السهول 15 – 5، وفي الأغوار الشمالية 20 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 11، وفي البحر الميت 21 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 10 درجة مئوية.

وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.