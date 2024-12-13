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الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

13 ديسمبر 2024
الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

وطنا اليوم:يستضيف الأردن، يوم غد السبت، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.
وبدعوة من الأردن، يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكّلة بقرار من الجامعة العربية والمكوّنة من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعاً في العقبة، يحضره أيضاً وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر.
وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية الجمهورية التركية، والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.
وستبحث الاجتماعات، سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.


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