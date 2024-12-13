رسالة من الجولاني للسوريين: انزلوا إلى الميادين

وطنا اليوم:وجه قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، الجمعة، رسالة إلى الشعب السوري، دعا فيها إلى النزول للميادين من أجل التعبير عن فرحتهم بانتصار الثورة، عقب سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.

وقال الشرع المعروف بلقب “الجولاني” في مقطع مصور، بثته القيادة العامة عبر “تلغرام”: “أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة”.

وأضاف مخاطبا الشعب السوري، في المقطع المصور الذي ظهر فيه لأول مرة يلبس طقما رسميّا، “أدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك (انتصار الثورة)، دون إطلاق الرصاص وترويع الناس”.

وأشار إلى أنه بعد الاحتفالات، يجب التوجه إلى بناء البلد، مختتما بالقول: “وكما قلنا منذ البداية: منصورة بعون الله”، حسب تعبيره.

وعادت الحياة في دمشق والعديد من المحافظات السورية إلى سيرها الطبيعي بشكل كبير، بعد سقوط النظام وهروب الأسد إلى روسيا، التي أعلنت منحه وعائلته ما وصفته بـ”اللجوء الإنساني”.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص، وأخيرا دمشق.