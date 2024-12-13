الأمن العام: سرعة الاستجابة قدرت بـ 8 دقائق لفرق الدفاع المدني

وطنا اليوم:استجابت مديرية الأمن العام، فجر الجمعة، إلى حريق شب في دار ضيافة المسنين الاسرة البيضاء بمنطقة الجويدة في العاصمة عمان.

وفور وصولها وبزمن استجابة قدره 8 دقائق فقط، عملت حوالي 32 سيارة إسعاف وإطفاء والفرق المتخصصة المرافقة لها من الدفاع المدني على اخماد الحريق والسيطرة عليه، وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين، وبتنسيق مع مديرية الشرطة ضمن الاختصاص.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من عزل المناطق المتضررة ومنع امتداد الحريق من الطابق الارضي الى باقي اجزاء المبنى، واخماد الحريق .

ونجم عن الحريق 6 وفيات، وتم انقاذ 60 مصابا اخرين واخلاء باقي المنتفعين من قبل وزارة التنمية لمراكز ايوائية اخرى. وقد كان لسرعة الاستجابة اثر كبير في انقاذ بقية المنتفعين، حيث قامت فرق الاسعاف بنقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية الى ان نظام إطفاء الحريق قد تم الكشف عنه مؤخرا وهو فاعل، إلا أن الحريق وقع بفعل احد نزلاء المركز من المسنين، وان الوفيات كانت نتيجة لاستنشاق الادخنة الكثيفة المتصاعدة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها تمهيدا لرفعها للجهات القضائية المختصة.

وكان رئيس الوزراء زار المصابين في مستشفيات البشير والتوتنجي ومعه ووزراء التنمية الاجتماعية، والداخلية، والاتصال الحكومي ومدراء المستشفيات ومدير دفاع مدني الاختصاص حيث قدم إيجازاً كاملا حول كافة الاجراءات التي تم اتخاذها في موقع الحريق للوقوف على الحادثة والاجراءات المتخذة.

وقد وجه رئيس الوزراء بتقديم كافة الاحتياجات الضرورية الصحية والإيوائية ومتابعة احول المسنين الذين تم إخلاءهم لمراكز إيوائية اخرى.