وزيرة التنمية: تحقيقات أولية أظهرت أن حريق دار المسنين بفعل فاعل

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين، كان “بفعل فاعل”.

وأضافت بني مصطفى، في تصريح صباح الجمعة، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب كافة التي أدت إلى الحريق.

وبينت أن كوادر الدفاع المدني والإسعاف أخلت على الفور جميع الحالات إلى المستشفيات، بالإضافة إلى السيطرة على الحريق في دار المسنين.

وأشارت إلى أن الحريق وقع الساعة الـ 3 فجر الجمعة، مضيفة أن الوفيات جميعها كانت نتيجة الاختناق.

ولفتت إلى أن جميع دور الرعاية تخضع لإجراءات الرقابة على أجهزة إنذار الحريق.

وتوفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر الحريق، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية.

وقالت الوزيرة إن الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلا على مساحة 80 مترا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزيرة سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وتفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، صباح الجمعة، مصابي الحريق الذي شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين/ جمعية الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين، والذين تم نقلهم إلى مستشفى البشير.

وأكد رئيس الوزراء، تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالحريق.