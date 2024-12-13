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تسيير قافلة مساعدات جديدة من 50 شاحنة لقطاع غزة

13 ديسمبر 2024
تسيير قافلة مساعدات جديدة من 50 شاحنة لقطاع غزة

وطنا اليوم:في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي قافلة مساعدات إنسانية جديدة لدعم أهلنا في قطاع غزة.
وتضم القافلة 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى مواد إغاثية أخرى تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر المتضررة والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن هذه القافلة استمرارا للجسر الاغاثي من خلال الممر الأردني الى أهلنا في غزة، ونؤكد أن الأردن سيبقى دائماً السند الذي لن يتوانى عن تقديم العون والدعم لهم.
ولفت إلى أن مسيرة الخير مستمرة، وأن الأردن لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لدعم أهلنا في فلسطين، حتى تنتهي المحنة وتعود الحياة إلى طبيعته،
وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن المملكة ستبقى بقيادتها الهاشمية الحكيمة وشعبها الأصيل، نموذجاً للعطاء الإنساني وجسراً للأمل والإغاثة في أوقات الشدة.
وكان تجهيز القافلة قد تم بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة. كما جرى التنسيق مع السلطات المحلية والدولية لضمان تسهيل مرور المساعدات عبر المعابر الحدودية بشكل سريع وآمن.


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