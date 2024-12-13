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6 وفيات و5 إصابات بالغة و55 إصابة متوسطة بحريق مركز جمعية الأسرة البيضاء

13 ديسمبر 2024
6 وفيات و5 إصابات بالغة و55 إصابة متوسطة بحريق مركز جمعية الأسرة البيضاء

وطنا اليوم:توفي 6 نزلاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات بالغة و55 إصابة متوسطة، إثر حريق شب في الطابق الأول لمركز خاص لرعاية المسنين / جمعية الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
وقالت الوزيرة إن الحريق امتد في المركز الذي يقطنه 111 نزيلًا على مساحة 80 مترًا، حيث تمت عملية إخلاء باقي المسنين إلى مراكز أخرى، إضافةً إلى نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت الوزيرة سلامة جميع المسنين الذين تم إخلاؤهم، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.


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