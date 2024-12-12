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الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

13 ديسمبر 2024
الأردن يستضيف اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا

وطنا اليوم_يستضيف الأردن السبت، اجتماعات عربية ودولية؛ لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، وفقا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

فبدعوة من الأردن، يعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية والمكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية اجتماعاً في العقبة، يحضره أيضاً وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، والرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا، والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.


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