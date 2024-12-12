عاجل | الفراية يتفقد معبر جسر الشيخ حسين

وطنا اليوم_تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس، معبر جسر الشيخ حسين في الأغوار الشمالية للاطلاع على سير العمل وحركة النقل عبر المعبر.

وخلال الجولة التي حضرها محافظ إربد رضوان العتوم وممثلون عن القطاعين التجاري والصناعي، بحث الفراية آليات تسريع عبور البضائع وتسهيل حركة النقل، خاصة مع النشاط المكثف في عمليات التصدير عبر المعبر.

وأكد الفراية أهمية المعبر كونه ممرًا رئيسيًا لنقل البضائع المصدرة والمساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة والضفة الغربية. كما أشار إلى وجود معيقات تتعلق بتأخير الشاحنات على الجانب الآخر من المعبر، ما تسبب في انخفاض أعدادها بمقدار الثلث مقارنة بالعام الماضي.

وشملت الجولة تفقد أماكن تجمع الشاحنات خارج المعبر، حيث وجه الفراية بتوفير خدمات تسهل عمل السائقين وضمان عناصر السلامة العامة والبيئية. كما تابع الأعمال الجارية لتأهيل منطقة جديدة لاستيعاب أعداد أكبر من مركبات الشحن، بهدف تحسين انسيابية الحركة عبر المعبر.