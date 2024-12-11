عشرات الشهداء في مخيم النصيرات

وطنا اليوم:استشهد وأصيب عشرات المواطنين، الليلة، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالا.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة البيومي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع ما أدى لاستشهاد وإصابة 30 مواطنا من منزل أبو طرابيش الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على تل الزعتر في مخيم جباليا شمالا.

وعند منتصف الليل قامت قوات الاحتلال باعتقال 5 مواطنين في بورين جنوب نابلس، واقتحمات مع ساعات فجر الأربعاء مدينة رام الله، وداهمت محلات للصرافة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 3 مواطنين من محافظة بيت لحم، ومواطنيين من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم بعد مداهمة منزليهما.