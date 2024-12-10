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الفنان جمال سليمان يعلن عزمه الترشح لرئاسة سورية

10 ديسمبر 2024
الفنان جمال سليمان يعلن عزمه الترشح لرئاسة سورية

وطنا اليوم_أعلن الفنان السوري جمال سليمان عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول بشار الأسد.

 

وقال سليمان في حواره عبر قناة «العربية»، اليوم الثلاثاء، إنه لديه الرغبة في لمنصب رئيس الجمهورية السورية، متابعًا: «هذا ليس شرطًا، إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب، سأرشح نفسي إذا أراد السوريون».

 

 

وأضاف أنه يريد كسر «التابوه» الذي زرعه النظام السابق في السوريين، متابعًا: «النظام زرع فينا إنه ممنوع تقول أنا بدي أكون وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، انت بتكون إذا إحنا أشرنا بذلك، ولكن هذا حقنا كسوريين».

 

وأوضح سليمان: «كان هناك اعتقادًا سائدًا بإنه ذهب النظام فسيكون البديل جماعة إرهابية أو إقصائية، وأنا أريد أن أقول أن هذا ليس هذا شرطًا، فالبديل قد يكون إنسان قضى حياته بالعمل الأكاديمي والفني والثقافي، وإنسان وسطي، يؤمن بالديمقراطية».


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