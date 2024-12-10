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تأجيل اجتماع تحديد الحد الأدنى للأجور لغياب ممثل عن أصحاب العمل

10 ديسمبر 2024
تأجيل اجتماع تحديد الحد الأدنى للأجور لغياب ممثل عن أصحاب العمل

وطنا اليوم:كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن خالد الفناطسة، عن تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، بما يخص الحد الأدنى للأجور حتى منتصف الأسبوع المقبل، لغياب عضو من ممثلي أصحاب العمل.
وقال الفناطسة ، إنّ النظام الداخلي، يلزم حضور جميع الأطراف لاتخاذ قرار بالحد الادنى للأجور ليؤخذ القرار بالإجماع.
وأوضح أن مدير العلاقات العامة في الوزارة عدنان الدهامشة أشعرهم بتأجيله إلى الأسبوع المقبل لغياب أحد ممثلي القطاع الصناعي وسفره خارج الأردن.
وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار، تحدث الأسبوع الماضي عن نية انعقاد اللجنة اليوم الثلاثاء للوصول لقرار بخصوص الحد الأدنى الأدنى.
وقال البكار في تصريحات صحفية سابقًا، إنّ اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الحد الادنى للاجور وتحديد الرقم ومحاولة الوصول لصيغة يجمع عليها أطراف اللجنة الثلاث


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