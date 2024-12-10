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من حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في فيديو خلال لقائه وجهاء البلقاء بمناسبة اليوبيل الفضي

10 ديسمبر 2024
من حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في فيديو خلال لقائه وجهاء البلقاء بمناسبة اليوبيل الفضي

وطنا اليوم_

https://x.com/rhcjo/status/1866502857094234475?s=12


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