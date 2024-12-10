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الدفاع المدني يواصل حملة شتاء آمن في مختلف المحافظات
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الأردن: السد المنيع أمام زلازل الشرق الأوسط وصانع خرائط التوازن في زمن الفوضى الكبرى
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واشنطن تدعي دعم اتفاقية “فض الاشتباك” بين سوريا وإسرائيل
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تفاصيل مروعة من داخل سجون الاسد: شهادة الصحفي الأردني عمير الغرايبة”
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من حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في فيديو خلال لقائه وجهاء البلقاء بمناسبة اليوبيل الفضي
10 ديسمبر 2024
وطنا اليوم_
https://x.com/rhcjo/status/1866502857094234475?s=12
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24 ساعة
09:57
الدفاع المدني يواصل حملة شتاء آمن في مختلف المحافظات
09:43
13 ألف شيك مرتجع في الأردن خلال الشهر الماضي
09:37
شكر على تعاز من عشيرة العبيدات
09:30
سقطة خطيرة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.!
09:21
شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب رئيس البلاد
09:11
عشرات الشهداء في مخيم النصيرات
05:36
الأردن: السد المنيع أمام زلازل الشرق الأوسط وصانع خرائط التوازن في زمن الفوضى الكبرى
03:05
واشنطن تدعي دعم اتفاقية “فض الاشتباك” بين سوريا وإسرائيل
01:07
وفاة سائحة أجنبية بحادث سير على طريق البحر الميت
00:07
تفاصيل مروعة من داخل سجون الاسد: شهادة الصحفي الأردني عمير الغرايبة”
00:06
الخارجية الأمريكية: لا نخطط الآن لفتح سفارتنا في دمشق
23:02
الفنان جمال سليمان يعلن عزمه الترشح لرئاسة سورية
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آراء واقلام
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
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رياضة
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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