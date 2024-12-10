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الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

10 ديسمبر 2024
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

وطنا اليوم:جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الثلاثاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية العراق عمر البرزنجي، وسفيرة مملكة السويد ماريا سارجرين، وسفيرة مملكة النرويج منى يوول.
كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية لاتفيا أندريس رازانس، والسفير غير المقيم لجمهورية بنين، آدم باغودو زكاري، والسفيرة غير المقيمة لجمهورية أوروغواي الشرقية، أدريانا روساريو ليسيديني دوتي.
ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.
وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.


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