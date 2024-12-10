بتوجيهات ملكية.. الأردن سيرسل قوافل مساعدات غذائية وإغاثية على مختلف مناطق سوريا

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الثلاثاء، إنّ الأردن سيرسل قوافل مساعدات غذائية ومواد إغاثية على فترات على مختلف مناطق سوريا.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية، قد أعلنت عن تجهيز 200 طن من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية، لإرسالها إلى سوريا خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الشبلي أن قافلة المساعدات التي سترسل خلال الساعات المقبلة إلى سوريا تتكون من 10 شاحنات، حيث ستكون أولى القوافل التي تصل إلى الأشقاء في سوريا لمساعدتهم في الظروف الحالية.

ولفت إلى أن الشاحنات سيتم إرسالها براً خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية، بتقديم المساعدات للشعب السوري لدعم وحدتها واستقرارها، مؤكدا أن هذا من ثوابت الأردن.

وبين، أن الأردن ينسق مع جهات معنية ومختصة في سوريا ذات شأن في المساعدات، كما أنها ستتولى عملية التنسيق والتوزيع على الشعب السوري.

وأكّد الشبلي، أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لإرسال المزيد من القوافل، حيث سيتم الإعلان عن ذلك من خلال غرف التجارة وجهات معنية لدعم الشعب السوري.