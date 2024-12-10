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إعلان جديد وهام من السفارة السورية في الأردن

10 ديسمبر 2024
إعلان جديد وهام من السفارة السورية في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمان عن فتح أبوابها لأغراض إصدار وثائق جوازات السفر والوثائق البيروقراطية الأخرى التي تلزم الرعايا السوريين في الأردن لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
ونشرت سفارة دمشق أن مكاتبها مفتوحة في العاصمة عمان وان لديها صلاحيات لإصدار وثائق السفر للمواطنين السوريين المسجلين في كشوفاتها.
واشار إعلان السفارة إلى أنها ستجدد الوثائق الخاصة بالسفر لفترة 6 أشهر فقط ومجانا وبدون رسوم.
وكشفت أوساط أن ضغوطا مُورست خلال الساعات القليلة الماضية على مقر السفارة لتسهيل إجراءات إصدار وثائق السفر.
لكن الملف الذي لا يزال عائقا وعالقا هو إصدار السفارة لشهادات ميلاد تخص عشرات الآلاف من السوريين الذين وُلدوا في الأردن لإكمال قيودهم المدنية.


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