حماس وفتح والقصة الكاملة لـ”الإسناد المجتمعي”

🖊️عريب الرنتاوي

طوال أشهر الحرب الوحشية على غزة، احتلّ سؤال “اليوم التالي” للحرب على غزّة، وتفريعاته، مكانة محورية، إن لدى عواصم القرار الإقليمي والدولي ذات الصلة، بالذات تلك المنخرطة في جهود الوساطة بين إسرائيل والمقاومة، أو على المستوى الفلسطينيّ الداخلي، بين قوى وفصائل وشخصيات، بالذات بين الحركتَين الكبريَين على الساحة: فتح وحماس. من تفريعات سؤال “اليوم التالي”، الاقتراح الذي تقدمت به مصر وارتبط باسمها، وعُرف باسم “اللجنة الإدارية”، والذي سيحمل لاحقًا اسم “لجنة الإسناد المجتمعي”.. وهو اقتراح أطل برأسه منذ قرابة العام، تقول مصادر في حماس، إن فريقها التفاوضي “أوحى” به للمصريين، وتقول مصادر أخرى، إنه اقتراح أميركي في الأصل، أخذته القاهرة وعملت على بلورته وتطويره.