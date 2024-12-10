بمشاركة الجغبير والسفير الأردني.. افتتاح الجناح الأردني في معرض CPHI الشرق الأوسط يالرياض

الجغبير: المشاركة الأردنية هي الأكبر خارجيا على مستوى قطاع الصناعات الدوائية

وطنا اليوم:افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بمشاركة السفير الأردني في المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبوالفول، بحضور ممثل قطاع الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، الجناح الأردني في معرض CPHI الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض، والمتخصص بالصناعات الدوائية والصيدلانية ويعتبر أضخم حدث صيدلاني في الشرق الأوسط.

وأوضح الجغبير أن المشاركة الأردنية في هذا المعرض، تعتبر الأضخم خارجياً على مستوى شركات الصناعات الدوائية، اذ ضم الجناح الأردني17 شركة أردنية رائدة ومتميزة، حيث يشكل المعرض فرصة للاتصال والتواصل مع حوالي 400 شركة اقليمية وعالمية متخصصة بالأدوية ويصل عدد زوار المعرض لأكثر من 300 ألف زائر، ما يتيح فرصة اقامه شراكات استراتيجية مع مصنعي الأدوية الإقليميين والموردين العالميين عبر سلسلة الأدوية بأكملها.

ونوه الجغبير إلى ان مؤشرات قطاع صناعة الدواء الأردني للعام الحالي شهدت زيادة كبيرة، حيث أظهر القطاع قدرته على التكيف والمرونة خاصة في ظل الظروف والاحداث الراهنة، اذ ارتفعت صادرات القطاع بحوالي 19% خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ولتصل الى ما يقارب 680 مليون دولار، ما ديدلل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الصناعات الدوائية الأردنية عالميًا، حيث جسدت هذه الانجازات ريادة القطاع وطاقته الكامنة لتحقيق التميز والتقدم المستدام.

وأشار الجغبير، أن الجناح الأردني شهد زيارة وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، والذي ابدى اعجابه بالمستوى المتطور والجودة العالية التي شهدتها صناعة الأدوية الأردنية، حيث جرى خلال الزيارة بحث تعزي أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجال صناعة الأدوية.

من جهته أشاد سفير المملكة الأردنية الهاشمية في السعودية الدكتور هيثم أبوالفول بالتطور الكبير الذي تشهده الصناعة الأردنية، والذي جعلها تجد رواجا كبيرا في الأسواق الدولية المختلفة، ومنها السوق السعودي، مبديا استعداد السفارة للمساعدة في تنظيم مشاركة الصناعيين الأردنيين في الفعاليات المختلفة التي تقام بالسعودية، وكذلك المشاركة في تنظيم ترتيبات زيارة الوفود الاقتصادية الأردنية الى المملكة.

وثمن السفير أبو الفول دور غرفة صناعة الأردن في الترويج للصناعة الوطنية وتنفيذ النشاطات الترويجية ولا سيما بالسوق السعودية، مؤكدا أهمية صادرات القطاع الصناعي في تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ولفت السفير أبو الفول أهمية المشاركة الأردنية بالمعرض المهم لجهة الصناعات الدوائية كونه يسهل فتح المزيد من النوافذ التسويقية الجديدة بالأسواق الخارجية الحيوية الواعدة اعتماداً على التنافسية الكبيرة وجودة صناعة الدواء الأردنية.

ممثل قطاع الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، اوضح ان قطاع الصناعات الدوائية في الأردن رائد وقوي وذو سمعة عالمية اذ تصل منتجات القطاع الى أكثر من 70 سوق حول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط والعالم العربي نتيجة لجودته منتجاته العالية ومطابقتها لأفضل المعايير والمواصفات العالمية، بالإضافة لما تتمتع الصناعات الدوائية في الأردن من قدرات إنتاجية تصل الى حوالي 2.5 مليار دولار وبنسبة قيمة مضافة أكثر من 51% من إجمالي إنتاج القطاع وتصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للأردن نحو 2.6%، كما يوظف كفاءات أردنية تقارب نحو 10 آلاف عامل وعاملة.

واوضح الأطرش، أن غرفة صناعة الأردن نظمت المشاركة الأردنية في هذا المعرض، وبدعم من شركة بيت التصدير حيث يضم الجناح الأردني شركات متخصصة في صناعة الأدوية، إلى جانب أخرى متخصصة بصناعة التعبئة والتغليف والبحث والتطوير والدراسات والاستشارات العلمية والدوائية، وعدد من الجامعات