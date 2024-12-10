مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ومشروع المحافظة على المياه المُموّل من ( USAID )

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إطار الجهود الرامية إلى استدامة الموارد المائية في الأردن.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الأكاديمي، بما يعزز الجهود الوطنية للحفاظ على هذا المورد الحيوي.

وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، والسيد فرانك أوبراين، مدير المشروع، في خطوة تؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الإدارة المستدامة للمياه وتعميق الوعي بأهميتها.

وتتضمن مذكرة التفاهم العديد من المحاور التي تُبرز أهمية هذه الشراكة.

فمن خلال المذكرة ، سيتم دمج مفاهيم كفاءة المياه ضمن المناهج الدراسية في جامعة عمان الأهلية، مع تطوير برامج تدريبية وورش عمل تستهدف الطلبة والخريجين لتزويدهم بالمهارات اللازمة في إدارة المياه.

كما تشتمل المبادرة تقديم فرص بحثية مشتركة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات استدامة المياه.

إلى جانب ذلك، تهدف المذكرة إلى تنظيم فعاليات أكاديمية تُعزز الوعي المجتمعي حول كفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريب متبادلة مع المشروع، بما يسهم في تطوير الخبرات العملية لدى الطلبة.

تُعد هذه الشراكة أنموذجًا للتعاون المؤسسي الذي يجمع بين التعليم والابتكار لتحقيق أثر إيجابي مستدام.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى جامعة عمان الأهلية ومشروع المحافظة على المياه إلى تحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز كفاءة المياه وضمان استدامتها للأجيال القادمة،

انطلاقًا من التزامهما المشترك بالمسؤولية المجتمعية والابتكار