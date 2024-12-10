انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي

وطنا اليوم:انخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام الماضي مسجلا 21.5 بالمئة.

وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، بلغ معدل البطالة للذكور 18.3 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 33.3 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2024 بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

ولدى مقارنة معدل البطالة للربع الثالث من عام 2024 مع الربع الثاني للعام 2024 يتضح أنّ معدل البطالة انخفض للذكور بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 2.3 نقطة مئوية.

وأشارت النتائج إلى أن 58.8 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و 40.8 بالمئة كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وعلى مستوى المحافظات، سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 24.3 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 16.3 بالمئة، بفارق 8 نقاط مئوية.

وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26.9 بالمئة، فيما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 32.5 بالمئة.

ووفقا للتقرير، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.3 بالمئة وذلك للربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 32.6 بالمئة، للربع الثالث من عام 2023 بارتفاع في المشاركة الاقتصادية بلغت 1.7بالمئة، كما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.6 بالمئة، للربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع 52.7 بالمئة للربع الثالث من عام 2023.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.8 بالمئة للربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع 13.5 بالمئة للربع الثالث من عام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 1.3 نقطة مئوية بين الفترتين، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20.0 بالمئة.

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.5 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8.5 بالمئة للإناث.

وأشارت النتائج إلى أن 76.2 بالمئة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 26.7 بالمئة، بين الذكور، كما بلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 22.6 بالمئة.