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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44786 شهيدا

10 ديسمبر 2024
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44786 شهيدا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 44,786 والجرحى إلى 106,188 منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.
وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 431 على قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و54 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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