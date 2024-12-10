زين كاش تتيح خيار التقسيط المرِن بالتعاون مع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية

وطنا اليوم:مواصلةً لسعيها نحو تقديم حلول تمويلية مُيسّرة تتوافق مع احتياجات زبائنها وتفضيلاتهم المالية، وإتاحة تجربة تسوّق سلسة لزبائنها؛ وقّعت شركة “زين كاش” اتفاقية تعاون مع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية، بهدف إتاحة تقسيط مُشتريات ومُستلزمات زبائن “زين كاش” من متاجر طهبوب للأجهزة الكهربائية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية “زين كاش” نحو تطبيق مفهوم الشمول المالي، وتماشياً مع رؤيتها التي تتمثل بتقديم حلولٍ مالية رقمية تواكب طموحات الأفراد والشركات وتضمن لهم تجربة مالية رقمية منفردة، إلى جانب التسهيل على زبائنها من الأفراد وتمكينهم من اقتناء ما يحتاجونه عبر برامج التسهيلات التي توفرها.

وسيتمكّن مُستخدمو وحاملو بطاقات “زين كاش” الائتمانية بكافة فئاتها من الاستفادة من خيار التقسيط المرِن والمريح والحصول على مُستلزماتهم من الأجهزة الكهربائية والمنزلية من كافة فروع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية في المملكة والدفع لاحقاً، عبر تقسيط المُشتريات بسعر الكاش دون فوائد أو رسوم وعلى فترة سداد تمتد حتى 12 شهراً من تاريخ الشراء.

وكانت شركة “زين كاش” قد أطلقت حملة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” لكافة زبائنها من حاملي بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح “زين كاش” بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع “ماستركارد” بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار-، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة “زين كاش” إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة