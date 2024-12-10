وزير العدل: ملتزمون بتحسين العمليات والخدمات القضائية

وطنا اليوم:رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني صباح اليوم افتتاح منتدى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في سياده القانون تحت عنوان “التقنية من اجل التغيير الذكاء الاصطناعي والتقنيه في سياده القانون” والذي تنظمه المؤسسة الالمانيه للتعاون الدولي (GIZ)بدعم من الاتحاد الاوروبي EU في اطار مشروع دعم سياده القانون في الاردن الممول من الاتحاد الأوروبي .

وقال التلهوني خلال كلمته الافتتاحية ان انعقاد هذه الفعالية يعكس التزام وزارة العدل وشركائها بقطاع العدالة بتوظيف التكنولوجيا الحديثه في خدمة قطاع العدالة وأن الحديث عن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار بل أصبح ضروره ملحه في جميع القطاعات، وخصوصا في قطاع العدالة مما يساهم في تسريع الفصل في القضايا وتقليل التكاليف وضمان مستوى عالً من الشفافية وتيسير سبل الوصول الى العدالة لكل المواطنين وتوفير بيئه عدلية داعمة وجاذبة للاستثمار في أردننا الحبيب بما ينسجم مع الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي وخارطة التحديث الاداري .

وأضاف التلهوني بأن وزارة العدل حققت انجازات بارزة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي وهو ما يعكس التزامها بتحسين العمليات والخدمات القضائية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها ومن أبرزها نظام اداره الدعوة “ميزان ” وهو النظام الرئيسي لأتمتة أجراءات التقاضي في المحاكم والدوائر التابعة لها وبوابة الخدمات الالكترونية التي توفر العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين والسادة المحامين والمؤسسات الرسمية بهدف توفير الوقت والجهد والتسهيل على متلقي الخدمة ومنها خدمة عدم المحكومية والمزاد الالكتروني وخدمات الدفع الالكتروني وخدمات تسجيل القضايا ومتابعتها وغيرها من الخدمات الالكترونية ،كما تتوفر مجموعه من الخدمات على تطبيق الهاتف المحمول لوزارة العدل أيضا.

وأكد التلهوني على أهمية الابتكار في قطاع العدالة حيث يعد من أكثر القطاعات التي تتطلب دقة وتوازنًا وعدلاً، ومع التطورات التقنية الهائلة التي يشهدها العالم، أصبح الابتكار ضرورة حتمية وليس خيارًا والذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتحليل البيانات أو تشغيل البرمجيات، بل أصبح شريكًا فاعلاً يمكنه إحداث نقلة نوعية في طريقة عمل المؤسسات القضائية، من خلال تحسين الكفاءة يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل ملايين الوثائق القانونية بسرعة ودقة، ما يتيح للقضاة والمحامين الوقت للتركيز على الجوانب الأهم في القضايا .

وأضاف التلهوني أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي لا يعني مجرد استخدام أدوات جديدة أو تقنيات متقدمة بل يعني كيفية توظيف هذه الأدوات لتحسين العمليات والإجراءات .

و أفتتح وزير العدل خلال أعمال المنتدى معرض التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذي يضم العديد من الشركات المحلية المهتمة بالذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية وتجول التلهوني في أقسام معرض التكنولوجيا مبدياً اعجابة بالمستوى المتقدم في الخدمات التي تقدمها الشركات.

وعلى هامش منتدى الذكاء الاصطناعي وقع وزير العدل د. بسام التلهوني مع رئيس جامعة الحسين التقنية أ. د. إسماعيل الحنطي مذكرة تعاون وتبادل خبرات في المجالين الاكاديمي والتقني.

وقال التلهوني ان المذكرة سوف تتيح لطلاب الجامعة لاعداد مشاريع تخرج في المجالات التقنية ضمن عمل وزارة العدل .

ومن جانبه قال د. الحنطي الى ان الجامعة ستقوم من خلال المذكرة بتسمية طلاب لاعداد مشاريع تخرج في المجالات التقنية ضمن عمل الوزارة .

وفي ختام كلمته توجه التلهوني بالشكر للاتحاد الاوروبي على دعمهم الكبير والموصول لقطاع العدالة الذي اثمر عن ترجمه العديد من المشاريع التي تخدم قطاع العدالة ورقمنتة من خلال تنفيذ مشاريع الربط الالكتروني والمحاكمات عن بعد والعديد من المشاريع التي تساهم في تيسير سبل الوصول الى العدالة وتقدم ايضا بالشكر لمنظمه التعاون الدولي الالماني (GIZ) على جهودهم وتنظيمهم لهذه الفعالية.

وحضر المنتدى ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة الى خبراء متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.