الملك وولي العهد يصلان مدرسة السلط الثانوية

وطنا اليوم:استهل جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، زيارته محافظة البلقاء، بمناسبة اليوبيل الفضي، بزيارة إلى مدرسة السلط الثانوية للبنين.

وافتتح جلالته مبنى نادي المتقاعدين العسكريين في منطقة زي ويلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة البلقاء.