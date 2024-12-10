السليحات رئيساً لمالية النواب والخرابشة نائبا والزعبي مقررا

وطنا اليوم:انتخبت اللجنة المالية النيابية بالتوافق النائب الدكتور نمر السليحات رئيسا للجنة والنائب الدكتور سليمان الخرابشة نائباً للرئيس والنائب عوني الزعبي مقرراً للجنة.

وتضم اللجنة كل من النواب إبراهيم الطراونة، المحامي محمد بني ملحم، الدكتور سليمان الخرابشة، رند الخزوز، محمد كتاو، الدكتور ناصر نواصرة، الدكتورة رانيا أبو رمان، الدكتور موسى الوحش، محمد البستنجي، المحامي عوني الزعبي، الدكتور نمر السليحات