تغيير اسم 4 مسلسلات في دراما رمضان 2025 (تعرف عليهم)

وطنا اليوم:مع اقتراب موسم دراما رمضان 2025، تشهد الساحة الفنية حراكًا ملحوظًا بتغيير عدد من صناع الدراما أسماء أعمالهم، في محاولة لاختيار عناوين أكثر جذبًا وتفاعلًا مع الجمهور.

وهذه التغييرات تأتي بعد بدء تصوير المشاهد الأولى لعدد من المسلسلات التي يشارك فيها نجوم من الصف الأول، ما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق للأعمال المرتقبة.

“عقبال عندكم” بدلاً من “مش هو ولا هي”

اختار النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم اسم “عقبال عندكم” ليكون العنوان النهائي لمسلسلهما الجديد، بعد أن كان يحمل اسم “مش هو ولا هي”. العمل مكوّن من 15 حلقة، ويكتبه أحمد سعد والي. ويواصل الثنائي حاليًا التحضيرات النهائية قبل بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

“جاني في المنام” بدلاً من “ناقص ضلع”

قررت الشركة المنتجة لمسلسل النجمة نيللي كريم تغيير عنوانه من “ناقص ضلع” إلى “جاني في المنام”. ونشرت نيللي كريم صورًا عبر خاصية “ستوري” على حسابها في إنستجرام، إذ ظهر الاسم الجديد على كلاكيت التصوير.

والعمل يضم نخبة من النجوم، بينهم كندة علوش، روبي، وجيهان الشماشرجي، تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج شركة “ميديا هب – سعدي جوهر”. ويُعد المسلسل من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

“الغاوي” بدلًا من “عين شمس”

في خطوة مماثلة، أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل النجم أحمد مكي تغيير اسمه من “عين شمس” إلى “الغاوي”. وأكد المخرج ماندو العدل عبر منشور على “فيسبوك” هذا التغيير، داعيًا المواهب الجديدة للانضمام إلى العمل.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، ويشارك في بطولته النجمة عائشة بن أحمد.

“فهد البطل” يحل محل “الملك”

مسلسل النجم أحمد العوضي شهد أيضًا تغييرًا في عنوانه، إذ تم استبدال اسم “الملك” بـ”فهد البطل”. وأعلن المؤلف محمود حمدان الخبر عبر حسابه على “فيسبوك”، معربًا عن حماسته للعمل.

ويأتي هذا التغيير بعد جدل بين أحمد العوضي والمؤلف فتحي الجندي حول أحقية استخدام اسم “الملك”. ويتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني.

“ولعة ومفتاح” بدلًا من “ولاد الشمس”

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل من بطولة أحمد مالك وطه دسوقي تغيير عنوان العمل من “ولاد الشمس” إلى “ولعة ومفتاح”. المسلسل يناقش قضايا الشباب واحتياجاتهم، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام عبد الحميد، ومن إنتاج شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”.